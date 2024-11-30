عبدالله بن سالم: يوم الشهيد يعكس تقدير الإمارات لتضحيات أبطالها

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن بلادنا تحتفي بيوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، ونستذكر فيه رجالاً لم يتوانوا عن تقديم أنفسهم وما يملكون في سبيل رفعة الوطن والذود عنه، ونستذكر بكل معاني الوفاء جنوداً خطت أسماؤهم بأحرف من نور في سجل الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل إعلاء رايته.

وأكد سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ومازالت ترعى وتهتم بأبنائها من خلال توفير العيش الكريم والأمن والأمان لمواطنيها وجميع القاطنين على أرضها.

وتقدر كل شخص يقدم لها التضحيات في سبيل إعلاء رايتها وتقدمها، وها هو يوم الشهيد دليل على حفظ الإمارات تضحيات أبطالنا في مختلف الميادين بكل بسالة، حتى ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها، إضافة إلى الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم لأبناء وبنات وذوي الشهداء.

وأضاف: «رحم الله جميع من افتدى الوطن في كافة ميادين العمل والعطاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتقبلهم ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً».