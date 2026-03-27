«أصدقاء مرضى السرطان» تستمر في استقبال تبرعات «زكاة» حتى نهاية العام

أعلنت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» عن تمديد حملة «زكاة» السنوية لعام 2026، تحت شعار «للخير أهل»، حتى نهاية العام الجاري.

وخلال شهر رمضان المبارك، أسهمت الحملة في دعم 10 مرضى لاستكمال برامجهم العلاجية، فيما ستسهم التبرعات التي ستُجمع في تعزيز جهود الجمعية لدعم عدد أكبر من المرضى على مدار العام.

وشمل الدعم 4 أطفال و6 بالغين بينهم رجل واحد، حيث غطت الحملة تكاليف البرامج العلاجية لأربع حالات من العلاج الكيميائي، وأربع حالات من العلاج الدوائي.

إضافة إلى حالة علاج إشعاعي وحالة واحدة من زراعة نخاع العظم. كما قدمت الجمعية الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وأسرهم، معززة استقرارهم خلال رحلة العلاج، انسجاماً مع «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفتحت الجمعية باب جمع التبرع لدعم حالات علاجية على منصة «يلّا جيف» YallaGive تأكيداً على أهمية التكاتف المجتمعي في الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة.

وتمكين المرضى من استكمال خططهم العلاجية في الوقت المناسب وتحويل العطاء إلى نتائج ملموسة في حياة المرضى وعائلاتهم.

وقالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تعكس حملة زكاة السنوية رؤيتنا في تقديم دعم متكامل يلامس احتياجات المريض وأسرته سواء على مستوى الصحة أو الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري.

وفي عام الأسرة، تتضاعف أهمية هذا الدور، إذ نؤمن بأن دعم المريض هو دعم للأسرة بأكملها، وحماية لتوازنها وقدرتها على مواصلة الحياة بثقة وأمل».