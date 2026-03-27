سيف بن زايد يعزي في الشهيد محمد أزنيبلة

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة، المتعاقد المدني في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس الوثبة في أبوظبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، علي عبدالله العبيدلي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الوثبة بأبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.

وقدم وفد نسائي تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في وفاة الشهيد محمد أزنيبلة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمجلس العزاء، الذي أقيم في مجلس الوثبة في أبوظبي، حيث جرى تقديم واجب العزاء إلى زوجة الشهيد وأسرته، وترأست الوفد نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وضم عدداً من الشخصيات النسائية.

ونقل الوفد تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وصادق مواساتها إلى أسرة الشهيد، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في هذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها أعربت زوجة الشهيد محمد أزنيبلة عن خالص شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وللقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على ما أبدوه من مواساة صادقة ومشاعر إنسانية نبيلة.

كان لها بالغ الأثر في التخفيف من وقع هذا الفقد الأليم، وأكدت أن هذه اللفتة الكريمة تعكس القيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب أسر الشهداء ومساندتهم.



