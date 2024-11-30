أحمد الزعابي: نعتز بتضحيات شهدائنا وبطولاتهم الوطنية

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن شهداءنا البواسل قدموا أروع البطولات في تلبية نداء الواجب بثبات وعزيمة، وكانوا دوماً مُقبلين إلى ميادين الحق، بقلوب مؤمنة صادقة، ووجدان يسكنه حب الوطن، والولاء الأمثل للقيادة الرشيدة، وساروا قدماً على درب التضحية بهمة عالية، وعزيمة راسخة، وسنظل دوماً فخورين ومعتزين بتضحياتهم وبطولاتهم الوطنية، وأوفياء لذكراهم الطيبة.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد»: «نحتفي اليوم بمناسبة غالية على قلوبنا لرد الجميل وإبداء العرفان والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم في سبيل صون الوطن وأمنه وسيادته والذود عن مكتسباته، في شتى ميادين الواجب والعمل الوطني والإنساني».

وأضاف إنه اعترافاً بمنزلة الشهادة، ورمزيتها النبيلة، أولت القيادة الرشيدة متمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً بالغاً بالشهداء وأسرهم، لكونهم مصدر فخر واعتزاز، تستلهم منهم الأجيال المتعاقبة قيم الانتماء الوطني، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل رفعة وطننا الغالي وإعلاء رايته عالية وخفاقة.

وقال إنه في هذه المناسبة العزيزة، نجدد بكل فخر واعتزاز ولاءنا للقيادة الرشيدة، وانتماءنا الخالص والصادق إلى وطننا الحبيب، ونجدد العهد دوماً على بذل الغالي والنفيس، حفاظاً على أمن الإمارات واستقرارها، وتقدمها في صدارة الأمم والشعوب.