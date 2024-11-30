فارس المزروعي:يوم الشهيد مناسبةلإعلاء قيم الفداء

أكد معالي فارس محمد المزروعي المستشار في ديوان الرئاسة، أن الثلاثين من نوفمبر، يوم، نقف فيه، جميعاً، لإعلاء قيم التضحية والفداء، ولتخليد ذكرى الأبطال الذين بذلوا الأرواح والدماء دفاعاً عن الوطن وأهله وصوناً لسيادته وهويته، وحماية لترابه ولتظل رايته عالية خفاقة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم، جميعاً، وأن يسكنهم عالي جنانه، وأن يوفق أسرهم وأبنائهم، الذين يحظون بالعناية الشاملة من القيادة الرشيدة للدولة.

وأضاف معاليه، في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد»، نعاهد شهداءنا، أن نظل أوفياء للقيم التي استشهدوا إعلاءً لها ودفاعاً عنها، وأن نعمل معاً على أن يظل هذا الوطن، الذي استشهدوا فداءً له، وطناً واحداً متحداً.. سائلاً الله عز وجل أن يحفظ جنود وضباط وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، موجهاً التحية لأبناء الوطن في كل شبر من هذه الأرض.

وقال: «حفظ الله بلادنا، وأدام نعم الأمن والأمان والاستقرار على دولتنا.. وتغمد الله شهداءنا برحمته، وأسكنهم الفردوس الأعلى».