سالم بن سلطان القاسمي: يجسد اعتزاز الإمارات بتضحيات أبنائها

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم الشهيد هو تجسيد لأسمى معاني الإجلال والتقدير الذي توليه القيادة الرشيدة وشعب الإمارات لشهدائها البواسل، وهي مناسبة وطنية عظيمة لما تحمله من معانٍ نبيلة، تجسد فخر واعتزاز دولتنا بتضحيات شهدائها الأبرار.

وقال الشيخ سالم القاسمي في كلمته بهذه المناسبة إن يوم الشهيد يمثل لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عهداً جديداً وشعوراً بالاعتزاز والفخر بهذا اليوم الوطني، مشيراً إلى أن الشهادة شرف عظيم، والتاريخ يخلد كل من دافع عن وطنه، وأن شهداء الإمارات قدوة لأبناء الوطن، والجميع سيفتخر بإنجازاتهم العظيمة في الميادين كافة.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الوطن يستحق منا بذل كل غالٍ ونفيس، وأن التضحية من أجل الوطن هي أسمى ما يمكن أن يقدمه المواطن لوطنه، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولتنا، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة.