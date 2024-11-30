النائب العام للدولة: يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان

أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن يوم الشهيد هو يوم يقدم فيه أبناء الوطن الوفاء والعرفان لشهداء الوطن البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في ميادين العزة والحق والعدالة، لتبقى دولة الإمارات عنواناً لبطولة الرجال، وموطناً للتقدم والرفعة وواحة للتسامح والاستقرار والسلام، ولتظل رايتها عالية خفاقة.

وأشار إلى أن يوم الشهيد يمثل تاريخاً يضاف إلى أمجاد دولة الإمارات ويجسد تلاحم كل أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة ليعبروا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن الأبرار، رموز العزة والكرامة والكبرياء الذين ضحوا بحياتهم للذود عن حمى الوطن، وقدموا الدرس الأعظم في الولاء للوطن والتضحية لأجله.

وأضاف النائب العام للدولة في كلمته بهذه المناسبة أن بطولة التضحية بالروح والدم في ميادين القتال تبقى أبداً أسمى وأرفع صور البطولات، وأبداً لن ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعاً عن الدولة، وصوناً لسيادتها، وحماية لشعبها، ولتظل رايتها دائماً عالية خفاقة.

حفظ الله دولتنا، منارة سلام ومحبة، وتغمد برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا، وجزى أمهاتهم وآباءهم وأبناءهم وأسرهم خير الجزاء، وأدام على دولتنا نعم الأمن والأمان والاستقرار.