عبدالله النعيمي: يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التضحية والولاء للوطن، حيث سطر شهداء الإمارات بدمائهم الزكية أروع الأمثلة في البذل والفداء مقدِّمين أرواحهم دفاعاً عن عزة وكرامة الدولة.

وأشار معاليه إلى أن هذا اليوم هو وقفة إجلال لتضحيات أبطالنا الشهداء الذين كتبوا بأفعالهم البطولية صفحات مشرقة في تاريخ الإمارات، مؤكداً أن ذكراهم ستظل محفورة في وجدان الأمة ومصدر إلهام للأجيال القادمة لتعزيز قيم الوطنية والعمل الدؤوب من أجل رفعة الوطن.

وأضاف الدكتور بلحيف النعيمي أن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة تؤكد دوماً أن الشهداء هم رمز الفخر والعزة وأن تضحياتهم الغالية تبني أسس حاضرنا وتؤمن مستقبلنا، ونحن كمواطنين نستمد من شجاعتهم العزم على المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، حاملين مسؤولية رد الجميل لوطننا الذي لا يعرف المستحيل.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار وأسكنهم فسيح جناته وهنيئاً لهم هذا الشرف العظيم وهنيئاً للوطن بأبنائه الأوفياء الذين جعلوا التضحية في سبيله غاية سامية.