صقر بن محمد القاسمي: مناسبة لاستذكار مآثر شهدائنا وتضحياتهم

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن يوم الشهيد هو بمنزلة تحية إجلال لأبناء الوطن الأبطال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن وللأمة والمنطقة، وأن جهود أبطال الإمارات ونسورها جعلت من الإمارات مثالاً يحتذى في الأمن والأمان والرخاء لكل من يسكن تحت سمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها.

وأضاف: «بهذه المناسبة نستذكر مآثر الشهداء ودورهم وتضحياتهم من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار، ونستذكر ما غرسه في وجداننا والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم سامية تحث على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة البلاد ونشر الأمن بين العباد».

وأشار إلى أن التاريخ لن ينسى تضحيات جنودنا البواسل في الدفاع عن ترابها وحماية ممتلكاتها ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً، وهو عهد أبناء الإمارات وشبابها الذي لن ينساه التاريخ، بل ستظل صفحاته شاهدة على الدور التاريخي والحضاري والتضحيات الغالية التي قدمها جنودنا البواسل ليقدموا للوطن أعلى درجات التفاني والإخلاص في حب الوطن والتضحية من أجل رفعته.