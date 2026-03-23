98 % سعادة متعاملي «كهرباء دبي» من أصحاب الهمم

وتستهدف المبادرة الموظفين من أصحاب الهمم في الهيئة أو الموظفين ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم لدعمهم في مجال التعليم وتقديم الاحتياجات والمعدات الأساسية.
ونلتزم بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم ومساعدتهم على التواصل البنّاء والعيش باستقلالية، ومنحهم فرصاً متكافئة للتميز والإبداع وإطلاق طاقاتهم. ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، بلغت سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم 98.02 % خلال 2025».
وتضاف المبادرة إلى مبادرات الهيئة الهادفة إلى دعم أصحاب الهمم في بيئة العمل ومنها مبادرة «صديقي» التي تخصص زميلين مدرَّبين ومؤهلين لكل موظف من أصحاب الهمم، يعملون على دعم زملائهم أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي أوقات الطوارئ، مبادرة «استشاراتي» لتقديم الدعم النفسي للموظفين أصحاب الهمم، و«أبشر» لتسريع إجراءات الموظفين أصحاب الهمم من خلال فريق عمل من الموظفين المختصين والمؤهلين في إدارة الموارد البشرية، و«مستشار أصحاب الهمم القانوني» لتوفير استشارات قانونية خاصة لأصحاب الهمم، ومبادرة «أمنيتي» لتحقيق أمنيات الموظفين أصحاب الهمم.