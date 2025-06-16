21 يونيو بداية فصل الصيف فلكياً

يبدأ في21 يونيو الجاري فصل الصيف فلكيا مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في الساعة 02:42 بالتوقيت العالمي ( 06:42 بتوقيت الامارات ) ويستمر ثلاثة أشهر حتى حلول الاعتدال الشمسي الخريفي بحدود 23 سبتمبر المقبل.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية من الدولة ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية و يكون أقصر ظل للزوال في عموم النصف الشمالي من الأرض ويكون كذلك أطول نهار وأقصر ليل في عموم النصف الشمالي من الأرض وتشهد الإمارات بين 18 و24 يونيو أطول نهار تصل مدته إلى 13 ساعة و 43 دقيقة.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح معدلاتها بين 41 و 43 درجة مئوية نهاراً و 26-29 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموما ونشاط للرياح وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل وتسود خلاله أيضا رياح "البارح" الصيفية وتنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية التي تثير تحرك الكثبان الرملية وتثير الغبار أحيانا مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية ولمدة يومين متتالين على الأقل وقد تستمر لمدة 6 أيام أوأكثر في بعض الأحيان وقد تتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق إلى جانب هبوب رياح " السموم" الحارة والجافة أحيانا.

ولفت إلى أن خلال النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس وحتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر تتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية وتنشط "رياح الكوس" الرطبة التي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية لسلسلة جبال الحجر والمناطق المحيطة بها متسببة بأمطار رعدية «الروايح».