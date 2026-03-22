حمدان بن محمد: الأم المدرسة الأولى التي تغرس في أبنائها معنى أن يكونوا أهلاً لثقة وطنهم

سموه: كل عام وأمهاتنا بخير وكل عام وهن أساس كل خير

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الأم هي المدرسة الأولى وهي التي تصنع البداية... وترسم الطريق وتغرس في أبنائها معنى الانتماء والمسؤولية ومعنى أن يكونوا أهلاً لثقة وطنهم.

ودون سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأم هي المدرسة الأولى... وهي التي تصنع البداية... وترسم الطريق... وتغرس في أبنائها معنى الانتماء والمسؤولية... ومعنى أن يكونوا أهلاً لثقة وطنهم.. كل عام وأمهاتنا بخير... وكل عام وهن أساس كل خير».

ونشر سموه فيديو على حسابه في منصة «إكس» إهداء إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

إلى من نسجت المجد بدعائها إلى أم الشيوخ سمو الشيخة هند كل عام وأنت بخير

تقولين يا (حمدان) وآقول يالبيك

غلا.. حن رعّاده وله لاح براقّه

خذاه الزمن من صغر سنّه ما بين يديك

سياسة وشعر وطير ومسرّج وناقه

يا أم الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك

على درب فعل الخير خطوتك سبّاقة

عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك

ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة