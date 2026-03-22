طحنون بن زايد: الأمهات عماد المجتمعات وكل عام وهن بخير وسعادة

وجّه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، تهنئة قلبية إلى الأمهات اللاتي قال عنهن إنهن عماد المجتمعات وشركاء أساسيون في بناء الأوطان، لما يغرسنه من قيم ومبادئ نبيلة في أجيال المستقبل، ولما ينهضن به من دور راسخ في إعداد أبناء يتحملون مسؤولية الوطن ويدافعون عن عزته واستقراره، ويحمون مكتسباته ومنجزاته جيلاً بعد جيل.

ونوه سموه بالدور البارز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رمز العطاء ورائدة مسيرة تمكين المرأة في الدولة، مشيداً بمساهمات سموها الكبيرة في تعزيز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع.

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم الأم، نحتفي بالأمهات، عماد المجتمعات، والشريك في بناء الأوطان، بما يغرسنه من قيم ومبادئ نبيلة في أجيال المستقبل، وما ينهضن به من دور راسخ في إعداد أبناء يحملون مسؤولية الوطن ويدافعون عن عزته واستقراره، ويحمون مكتسباته ومنجزاته جيلاً بعد جيل».

وأضاف سموه: «نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رمز العطاء ورائدة مسيرة تمكين المرأة، ونحيي جميع أمهات الإمارات والعالم. كل عام وجميع الأمهات بخير وسعادة».