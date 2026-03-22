حمدان بن زايد: «أم الإمارات» جعلت من الأم الإماراتية رمزاً للرفعة والنبل

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن تقديره العميق للأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم، مؤكداً سموه قيمة عطائهن في بناء الأسرة، وغرس قيم المسؤولية والانتماء، وتعزيز الأمان المجتمعي.

وأشاد سموه بمسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جسدت العطاء بلا حدود، وجعلت من الأم الإماراتية رمزاً للرفعة والنبل، ومثالاً حياً للمسؤولية الوطنية والوفاء للوطن.

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه في «إكس»: «إلى كل الأمهات الإماراتيات والأمهات في العالم، نُثمّن عطاءكن الغني في بناء الأسرة وغرس قيم المسؤولية والانتماء، وتعزيز الأمان في المجتمع.

ونقف افتخاراً واعتزازاً بمسيرة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جسدت في مسيرتها العطاء بلا حدود، وجعلت من الأم الإماراتية رمزاً للرفعة والنبل، ومثالاً حياً للمسؤولية الوطنية والوفاء للوطن».