محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تحية لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله.. كل عام والأمهات بخير

محمد بن زايد:

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله، وأمهات الأبطال في ساحات التضحية، وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا. وأكد سموهما أن الأم صمام الأمان في أسرتها، ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، وفي كل ركن من أركان الإمارات.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أحيي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدمن فلذة أكبادهن فداء للوطن، وجسدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة على الدوام».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها خاصة في أوقات التحدي. كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير وصحة، وبارك الله في أعمارهن وجهودهن لمواصلة رسالتهن التربوية والأسرية والمجتمعية السامية».

محمد بن راشد:

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه على منصة «إكس»: «كل عام وأمهاتنا جميعاً بخير. كل عام والأم مصدر للثقة.. ومدرسة للأجيال.. وصانعة للقيم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وتحية تقدير وامتنان لأمهات الشهداء.. وأمهات الأبطال في ساحات التضحية.. وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا.. حفظ الله الإمارات.. وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات».

منصور بن زايد:

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الأم شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعطاءها المتواصل يشكّل ركيزة في نهضة الوطن واستقراره.

ودوّن سموه في حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «في يوم الأم، نحتفي بالدور العظيم الذي تقوم به الأم الإماراتية في بناء الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس أبنائها، بما يعزز تماسك المجتمع ويصون هويته.. الأم شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعطاؤها المتواصل يشكّل ركيزة في نهضة الوطن واستقراره.

كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير، ونسأل الله لهن دوام الصحة والعافية».