مؤسسة زايد الخير تنفذ برنامج إفطار صائم لـ 3.3 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها

نفذت مؤسسة زايد الخير منذ بداية الشهر الفضيل برنامجها الرمضاني «إفطار صائم» لأكثر من 3.3 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها، مواصلة مسيرة العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وفي إطار استراتيجيتها الجديدة التي تعزز العمل الإنساني المستدام وتربط المبادرات الخيرية بالأثر المجتمعي طويل المدى.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن برنامج إفطار صائم يعكس روح العطاء المتجذرة في نهج دولة الإمارات، ويجسد القيم الإنسانية التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تواصل القيادة الرشيدة تعزيزها حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مد يد الخير للإنسان أينما كان.

وتسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من الأسر والعمال والفئات ذات الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل، وتمنحهم شعوراً بالاهتمام والرعاية والكرامة الإنسانية، حيث وفرت «مؤسسة زايد الخير» وجبات الإفطار لـ 2.29 مليون مستفيد داخل الدولة في مواقع توزيع متعددة.

وخارج الدولة، امتدت موائد الخير إلى أكثر من 12 دولة، هي الأردن وكازاخستان وإثيوبيا وبنغلاديش وكينيا وروسيا وكوسوفو والفلبين وقيرغيزستان والبرازيل وإندونيسيا وسيشل، مستهدفة 1.053 مليون مستفيد، في رسالة إنسانية تؤكد عالمية العطاء الإماراتي، فعلى سبيل المثال في إندونيسيا ترعى المؤسسة برنامج إفطار صائم في جامع الشيخ زايد بمدينة سولو وفي إقليم آتشيه وعدد من القرى، حيث بلغ عدد المستفيدين هناك (297,000) مستفيد.