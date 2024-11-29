وزارات ومؤسسات الدولة.. احتفالات وسط أجواء وطنية وتراثية

واصلت الوزارات والدوائر المحلية والحكومية احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ53، وسط أجواء وطنية وتراثية تؤكد أسمى معاني الولاء لمسيرة الاتحاد، حيث احتفلت وزارة المالية بمناسبة عيد الاتحاد، في مقريها بأبوظبي ودبي، وسط أجواء وطنية وتراثية تؤكد أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتعكس حب الوطن والوفاء لقيادته الحكيمة.

وشارك في مراسم الاحتفال، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ووكلاء الوزارة المساعدون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الوزارة.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات التراثية، من بينها تنظيم معرض المشاريع الوطنية، وتقديم عرض «العيالة»، وعرض عسكري، واستعراض لطالبات المدارس، إلى جانب المسابقات وركن المأكولات الشعبية.

وأكدت قيادات الوزارة أن هذا الاحتفال هو مناسبة لتجديد العهد ببذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن، مشددين على أهمية استثمار كل الطاقات والإمكانيات لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، ومؤكدين أن الوحدة والتكاتف هما سر قوة دولة الإمارات، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.

كهرباء دبي

واحتفل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ53، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين. وتضمنت احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد، في المبنى الرئيس للهيئة، جلسة شعرية وفيديو بعنوان «زايد وراشد»، إضافة إلى أنشطة وفعاليات تراثية مستوحاة من الإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

وقال معالي الطاير: «في هذا اليوم، نحتفل بمسيرة الاتحاد التي أسسها المغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، والذين تحرص قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، على السير على خطاهم. هذه المسيرة المباركة جعلت من دولة الإماراتنموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في الرخاء والازدهار، والتسامح والتوافق بين جميع أفراد المجتمع، وواحة للأمان والاستقرار، وأحد أهم المراكز الاقتصادية العالمية، رسخت مكانتها الريادية في مختلف المجالات».

صحة دبي

واحتفلت هيئة الصحة بدبي بالعيد الـ53 وسط مشاعر العز والفخر بذكرى اللحظة التاريخية الفارقة في عمر المنطقة، التي شهدت قيام الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدايات انطلاقتها القوية الأولى ونهضتها وتقدمها. وكانت الهيئة قد بدأت تحضيرات احتفالها بشكل مبكر، من خلال أجندة متنوعة بالأنشطة والفعاليات، المتصلة بروح الاتحاد وأصول دولة الإمارات وعراقتها، وتاريخها الحافل بالإنجازات ومراحل تطورها.

وبهذه المناسبة، رفع عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، باسمه واسم جميع المنتسبين للهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام قيادتنا الرشيدة، داعياً المولى أن يحفظها ذخراً للوطن، وأن يديم على الدولة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وقال: «إن ذكرى الثاني من ديسمبر 1971، تجسد لحظة تاريخية ملهمة لشعوب المنطقة، كما تجسد نموذجاً رائداً للدولة الحديثة، التي أرادها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما».

وأكد الكتبي: في هذه الذكرى فرصة مهمة لاستعراض مسيرة مشرفة من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات في وقت قياسي، وفرصة أخرى لانطلاقة قوية في سباق متجدد نحو المستقبل، ونحو مزيد من الرخاء والرفاهية والحياة الأفضل لنا ولأجيالنا.

الأوقاف الجعفرية

وأقام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي احتفالاً كبيراً بعيد الاتحاد بمركز الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر الاحتفال ممثلون عن الدوائر الحكومية بإمارة دبي وبعض ممثلي الجاليات والأديان، كما حضر الاحتفال إسماعيل العباس، رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وجمع غفير من الحضور والأعيان من مواطنين ومقيمين.

بدأ الاحتفال بقراءة آيات عطرة من القرآن الكريم، تلاه السلام الوطني لدولة الإمارات وقسم الولاء قدمه ثلة من طلبة مدرسة الإمام الصادق متزينين بالزي العسكري للقوات المسلحة للدولة، وقدم جاسم آل رجب، عضو مجلس الإدارة، كلمة الحفل الرئيسية نيابة عن رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والمنتسبين، قدم خلالها التهنئة بهذه المناسبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها، سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذه الذكرى الكريمة على قيادة الإمارات الحكيمة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

إلى ذلك، أعلنت بلدية دبي عن تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الاتحاد، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر، حيث ستضم الشواطئ الأربعة، شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس إبراهيم جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي: إن تخصيص الشواطئ العامة في إمارة دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الاتحاد، هدفه تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة، انطلاقاً من حرص البلدية على توفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، مناسبة للعائلات ومشجعة لهم لارتياد الشواطئ العامة في دبي، بما يعزز جهودنا في تقديم أفضل مستويات جودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.