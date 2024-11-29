حاكم رأس الخيمة: عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على نفوس جميع أبناء الوطن

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، احتفالات بنك رأس الخيمة الوطني بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، بحضور كبار المسؤولين، وأعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والموظفين العاملين، في مختلف قطاعات وفروع البنك، وذلك في المقر الرئيسي للبنك في رأس الخيمة.

مناسبة

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على نفوس جميع أبناء الوطن، نستذكر فيها بكل تقدير وامتنان تضحيات الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين بذلوا جهوداً عظيمة لإرساء دعائم الاتحاد وبناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

وأضاف سموه أن الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي انعكاس للرؤية الثاقبة والقرارات التاريخية التي اتخذها المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 53 عاماً، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في هذا النهج لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

حفل

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات الوطنية التي أظهرت الاعتزاز بالهوية الإماراتية، واشتملت على عروض ثقافية وفنية تعبيراً عن روح الوحدة والانتماء للوطن.