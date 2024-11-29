محمد الشرقي: ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الابتكار والريادة في الفضاء والتكنولوجيا

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من دوائر حكومة الفجيرة ومركز محمد بن راشد للفضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في دعم مشاريع تكنولوجيا الفضاء على مستوى إمارة الفجيرة والدولة.

وقّع المذكرة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والدكتور أحمد المرشدي مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تضافر الجهود والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات على مستوى الحكومة، لتعزيز الابتكار والريادة في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، مُشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل المبادرات المبتكرة التي تسهم في دعم مشاريع الدولة ومكانتها الريادية في مجالي الفضاء والعلوم.

تقنيات

وتأتي هذه الاتفاقية لتقديم مجموعة من الخدمات والأنشطة مثل توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لخدمة المشاريع ذات الطابع البيئي في الفجيرة، وتوفير صور فضائية لمراقبة البنية التحتية ومتابعة المشاريع الحيوية في الإمارة، إلى جانب إعداد أبحاث ودراسات علمية تخدم مشاريع الاستدامة البيئية، وذلك بهدف دعم مختلف التوجّهات والمشاريع التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في حكومة الفجيرة؛ وهي بلدية الفجيرة، وإدارة الدفاع المدني، وبلدية دبا الفجيرة، ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومركز الفجيرة للبحوث، والدائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ونادي الفجيرة العلمي، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «ممتنون لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للابتكار والتنمية، وعلى تعزيز التعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة». كما أكد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، أن هذه الشَّراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير المشاريع الفضائية والتكنولوجية، وتسهم في تبادل المعارف والخبرات، ورفع مستوى الابتكار في الإمارة.

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النظر إلى التاريخ بعين المعرفة للحاضر والتطلع نحو المستقبل، والتعلم من دروسه والاستفادة منها نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً. جاء ذلك خلال حضور سموه، محاضرة بعنوان «تسخير الماضي.. كيف يمكن للتاريخ أن يغذي هويتنا؟»، التي قدمها طارق الكندري، الرئيس التنفيذي لشركة فينكس برايم، ومؤسس مبادرة «كندري كرونكلز» الرقمية.

ونوه سموه بأهمية طرح ومناقشة المواضيع التي تسلط الضوء على وعي أفراد المجتمع، وترتقي به نحو آفاق جديدة من الاطلاع والتحليل والمعرفة، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الفكرية والثقافية التي تسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤيتها في تمكين الأفراد وتعزيز هويتهم الثقافية.