سيف وخالد بن زايد يعزيان في وفاة آلاء مشتهى

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة.

كما قدم العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية في أبوظبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيدة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.