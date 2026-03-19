«صندوق الوطن» يوزع 250 حقيبة رمضانية على الأسر

اختتم صندوق الوطن أنشطته الرمضانية أمس الأول، حيث تم توزيع 250 حقيبة تضم «الهدايا المتنوعة التي تحتاجها الأسرة في هذا الشهر الكريم» على الأسر الإماراتية، حرصاً على التلاحم المجتمعي.

واستثماراً لقيم الشهر الكريم في تعزيز الروابط بين الأسر المواطنة، وذلك ضمن أنشطة برنامج «تواصل» الذي يركز على تفعيل العلاقات بين الأجيال المختلفة داخل الأسرة الإماراتية من أجل أسرة متماسكة ومجتمع متلاحم.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق إن إطلاق هذه المبادرة في ختام أيام هذا الشهر الكريم ينطلق من رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن التي تركز على تعزيز روح العطاء والتواصل.

وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك بين أفراد المجتمع، وتفعيل قدرات وطاقات الشباب في أعمال مجتمعية أصيلة، توارثتها الأجيال الإماراتية جيلاً بعد جيل عبر عقود، في إطار حرص الصندوق على بناء أجيال واعية بقيمها، متمسكة بأخلاقها، قادرة على الإسهام في نهضة الوطن واستدامة تقدمه.

وأكد القرقاوي أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعزيز قيم التواصل الأسري والتراحم بين مختلف الأجيال خلال الشهر الفضيل.

كما تعكس أهمية المحافظة على الهوية الإماراتية وموروثها الاجتماعي، وإبراز ما يمثله رمضان من مساحة جامعة تتجدد فيها الروابط الأسرية وتتعمق فيها معاني المشاركة والعطاء.

مشيراً إلى أن تنظيم صندوق الوطن لهذه المبادرة بمشاركة أجيال متعددة من طلاب المدارس والجامعات والشباب والمتطوعين يعكس إيماناً راسخاً بأن الأخلاق هي أساس بناء المجتمعات المزدهرة.

وأن القيم الرفيعة مثل التعاون، والتواصل، وتقديم الدعم للجميع، هي الركائز التي تحفظ تماسك المجتمع وتدعم مسيرته الحضارية، كما تؤكد حرص الصندوق على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية لنشر القيم النبيلة وتعزيزها في الحياة اليومية.

وأوضح القرقاوي أن صندوق الوطن حريص كل الحرص على أن تكون كافة أنشطة ومبادراته تجسيداً لعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده الراسخة، وترجمة عملية لهويتنا الإسلامية التي تقوم على التواصل الإنساني والتكافل الاجتماعي.