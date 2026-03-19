«الشؤون الإسلامية» توجه الأئمة بدعاء القنوت في الصلوات تأسياً بالهدي النبوي في وقت الأزمات

وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، جميع أئمة المساجد في الدولة إلى القنوت في صلاتي الفجر والمغرب، اتباعاً للهدي النبوي في أوقات النوازل والشدائد والأزمات.

ويأتي هذا التوجيه استناداً إلى الفتوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحفظ أهلها والمقيمين على أرضها، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.