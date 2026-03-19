«مالية عجمان» توزّع 4 آلاف وجبة ترسيخاً لثقافة المسؤولية المجتمعية

شاركت دائرة المالية في عجمان في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية، دعماً للصائمين، وخدمةً لمختلف فئات المجتمع. تعكس هذه المشاركة حرص الدائرة على الإسهام الفاعل في العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

فضلاً عن تكريس مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في توحيد الجهود الخيرية وتوطيد دعائم الاستقرار والتلاحم في المجتمع.

شملت جهود دائرة المالية المشاركة في تنفيذ مبادرة «لقمة خير» بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، والتي هدفت إلى توفير وجبات إفطار للصائمين والمحتاجين.

وساهم فريق الدائرة في توزيع (1,100) وجبة إفطار ضمن عدد من المواقع، في خطوة تجسّد قيم العطاء والتضامن، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة خلال الشهر الفضيل.

كما ساهمت الدائرة في مبادرة «رمضان أمان 12» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وجميع إدارات المرور والشرطة. وتمثّلت المبادرة في توزيع وجبات الإفطار على السائقين عند التقاطعات المرورية.

حيث أسهمت الدائرة في توزيع 3,300 وجبة كسر صيام، مؤكدةً حرصها على استدامة العمل الخيري وتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرات الرمضانية، عبر تنظيم الجهود التطوعية وتوسيع نطاق المستفيدين.

ومواصلة لنهج الشراكة وتكامل الأدوار سعياً نحو إحداث أثر إنساني أوسع، تضمنت البرامج الخيرية للدائرة أيضاً المشاركة في مبادرة «أفطر 4» التي نظّمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مؤسسة زايد الخير.

وهدفت المبادرة إلى توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعفّفة المستحقة، حيث ساهمت الدائرة في تعبئة وتوزيع الوجبات خلال الشهر الفضيل.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن المبادرات الرمضانية التي تنفذها الدائرة تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصها على ترجمة قيم العطاء والتكافل إلى مبادرات عملية تُحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.

وأضاف: «يشكّل شهر رمضان المبارك محطةً لتعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع، ونحن في دائرة المالية بعجمان نحرص على أن يكون لنا دور فاعل في دعم المبادرات الخيرية التي تسهم في خدمة أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة.

وتكتسب جهودنا هذا العام بُعداً خاصاً في ظل إعلان سنة 2026 «عام الأسرة»، إذ نسعى من خلال هذه المشاركات إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وترسيخ ثقافة التطوع ونهج العطاء المستدام الذي تتبناه دولة الإمارات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر يرتكز على سعادة الإنسان ورفاهه».

وتعكس هذه المبادرات تكامل الجهود المؤسسية لدائرة المالية في عجمان مع مستهدفات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.