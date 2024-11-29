سلطان القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «إيكروم» الشارقة لحفظ وحماية التراث

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة «إيكروم» الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية والدورة الثالثة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي «إيكروم» بالشارقة.

واستهل حفل التكريم بالسلام الوطني للإمارات، ألقت بعدها أرونا غوجرال المدير العام للمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، كلمة أعربت فيها عن خالص امتنانها لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المستمر والثابت لأنشطة مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة ورعايته السخية لهذه الجائزة المرموقة التي تسلط الضوء على المشاريع الاستثنائية التي تعمل على الحفاظ على التراث الثقافي بهدف تحقيق الفائدة للمجتمعات في المنطقة العربية.

من جانبه ألقى ناصر الدرمكي نائب مدير مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة، كلمة رحب فيها بصاحب السمو حاكم الشارقة والضيوف في الحفل الذي يحتفي بالخبراء والمتميزين والمتخصصين في مجال التراث الثقافي، مثمناً دعم سموه الكبير للمركز الذي يعمل وفق توجيهات ورؤية سموه من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة.

وتطرق نائب مدير المركز إلى النسخة الحالية من جائزة «إيكروم» الشارقة للممارسات الجيدة، قائلاً: استلمنا عدداً غير مسبوق من المشاركات من جميع أنحاء المنطقة العربية، إن هذه المشاركة الواسعة والاهتمام الكبير كان مفاجأة سارة لنا، خاصة في ظل بعض الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، ونحتفل بمجموعة مختارة من هذه المشاريع التي أظهرت التميز في حفظ التراث الثقافي وحمايته من التدخلات والحفاظ على العمارة التاريخية الهامة، وصولاً لعمليات الترميم والتدعيم الدقيقة التي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع التاريخية والأثرية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة مادةً مصورةً استعرضت جميع الأعمال المشاركة والتي تأهلت للمرحلة النهائية بفئاتها المختلفة، وتفضل بعدها سموه بتكريم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين.

وعلى هامش حفل التكريم تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب الذي يعرض أبرز الأعمال المشاركة في الجوائز على حسب فئاتها المختلفة، مستمعاً سموه إلى شرح حول تفاصيل اللوحات والرسوم والدول المشاركة والجهود التي بذلها المشاركون للتأهل إلى المرحلة النهائية من الجائزة.