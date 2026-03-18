300 مليون درهم من «مبادلة» و«الصياح» وحسن إسميك لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

قدمت شركة مبادلة للاستثمار، و«مجموعة الصياح» مساهمة لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» بقيمة 200 مليون درهم مناصفة بينهما، كما قدّم رجل الأعمال الإماراتي، حسن عبدالله إسميك، مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً للحملة، وبنك أبوظبي الأول 20 مليون درهم.

وانسجاماً مع أهداف عام الأسرة في دولة الإمارات تجسد هذه المبادرة الرائدة روح التضامن والتكافل والعطاء المتجذر في مجتمع الإمارات، نظراً لأهميتها البالغة في تحويل مساهمات المجتمع إلى أصول وقفية مستدامة، تسهم في دعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحياة الكريمة.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «تؤكد مشاركة مبادلة في «وقف أم الإمارات للأيتام» التزامنا بدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي فاعل ومستدام».

نهج إنساني

وقال رجل الأعمال حسن عبدالله إسميك: «يشرفني أن أكون جزءاً من هذا النهج الإنساني، فإطلاق حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسد هذا العطاء الأصيل من خلال رعاية آلاف الأطفال وتمكينهم ليكونوا طاقة خير وعطاء لمجتمعهم.

إنه نهج قائم على المبادئ والقيم الإنسانية التي أصبحت نوراً نهتدي به، وأرسى أسسها زايد الخير، لتبقى إرثاً متجدداً من العطاء والخير عبر الأجيال. حفظ الله الإمارات وقيادتها، وأدام عليها نهج الخير والإنسانية».

من جانبه أكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر – أوقاف أبوظبي، أن هذه البادرة تعكس روح المسؤولية المجتمعية، التي تميز مجتمع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل مساهمة تضاف إلى غيرها لتشكل قوة جماعية تسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام، يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل.