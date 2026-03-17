«هيئة الهلال الأحمر» ترفع مساهمتها في «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى 150 مليون درهم

«إتش آر إي للتطوير» تدعم الحملة بـ 100 مليون درهم

«الناصر القابضة» تسهم بـ 40 مليوناً.. وسلطان الظاهري بـ 20 مليوناً

مليونا درهم من وائل المحميد دعماً للحملة الإنسانية

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة عن مضاعفة مساهمتها لتصل إلى 150 مليون درهم في حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز العمل الإنساني المستدام، امتداداً للنهج الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويأتي هذا الدعم بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم 50 مليون درهم مع انطلاق الحملة، قبل أن تضيف 100 مليون درهم أخرى دعماً لها، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 150 مليون درهم.

وجاءت زيادة الدعم في ضوء الزخم الكبير الذي تشهده الحملة والتفاعل الواسع من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد، بجانب حرص الهيئة على تعزيز أثر المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني المستدام، والمساهمة في توسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم الأيتام وتمكينهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم.

كما تعكس هذه الخطوة التزام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمواصلة دورها شريكاً فاعلاً في المبادرات الوطنية التي تعزز التماسك المجتمعي وترسخ ثقافة العمل الخيري المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» ويجسد قيم التكافل والعطاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات.

مساهمات

وتواصلت المساهمات المجتمعية في حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، فقد أسهمت شركة «إتش آر إي للتطوير» بمبلغ 100 مليون درهم، كما خصصت شركة منافع للتطوير والاستثمار استثمارات قيمتها 100 مليون درهم، وشركة الناصر القابضة مساهمة بقيمة 40 مليون درهم دعماً للحملة، فيما قدّم الدكتور وائل عبدالرحمن المحميد مساهمة بقيمة مليوني درهم دعماً للحملة.

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي»: «نؤمن بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام يمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع».

من جانبه قال عبدالله ناصر حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة الناصر القابضة: تجسد حملة ‹وقف أم الإمارات للأيتام› رؤية إنسانية نبيلة تقوم على توفير دعم مستدام للأيتام من خلال نموذج وقفي يضمن استمرارية الأثر وتعاظمه على المدى الطويل ونعتز بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية التي تعكس قيم البذل والتكافل الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتؤكد أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وقال سلطان بن راشد الظاهري «تأتي هذه المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، كما تعكس الإيمان بأهمية دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي المتأصلة في ثقافة المجتمع الإماراتي».

رعاية مستدامة

وأكد سلطان الظاهري أهمية حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» ودورها في توفير رعاية مستدامة للأيتام، مشيداً بالجهود التي تبذلها «أوقاف أبوظبي» لتطوير نموذج وقفي قادر على تحقيق أثر اجتماعي طويل المدى.

وقال: «نفخر بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد روح العطاء والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي، وتؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان عبر مبادرات مستدامة تسهم في توفير الرعاية والتمكين للأيتام، وتمنحهم فرصاً أفضل لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».