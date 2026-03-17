حاكم أم القيوين يعزي في وفاة جابر العليلي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، جابر سيف علي بن بدر العليلي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الرقمية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.