«غيتس» تتبرع بـ 184 مليون درهم لدعم حملة «حد الحياة»

محمد القرقاوي: التفاعل الخيري العالمي مع الحملة يعكس أهمية التضامن الدولي لمواجهة القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً

أعلنت مؤسسة «غيتس» عن مساهمة بمبلغ 50 مليون دولار، ما يعادل نحو 184 مليون درهم، دعماً لحملة «حد الحياة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من خطر الموت جوعاً.

وتهدف الحملة، التي أطلقت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، إلى جمع ما لا يقل عن مليار درهم، يتم استثماره في برامج مكافحة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال حول العالم.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن «تفاعل المؤسسات الخيرية العالمية مع حملة حد الحياة يعكس أهمية التضامن الدولي لمواجهة القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ومنها سوء التغذية الحاد لدى الأطفال».

من جانبها أكدت أنيتا زيدي من مؤسسة «غيتس» أن التغذية السليمة هي أساس الصحة والعافية، مشيرة إلى أن مساهمة المؤسسة تهدف إلى دعم جهود الحملة للتوسع في توفير حلول التغذية المنقذة للحياة، وضمان حصول كل أم ورضيع على فرصة للنمو الصحي، والبقاء على قيد الحياة. وأعلن حسين داوود، رئيس مجلس إدارة شركة «إنغرو كوربوريشن» و«مؤسسة داوود»، عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة.

وجاء الإعلان عن مساهمة حسين داوود في الحملة خلال السحور الرمضاني، الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، أول من أمس، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال، بالتعاون مع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال حسين داوود، إن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تأتي انطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية، التي تضع كرامة الإنسان وصحة الأطفال في صدارة الأولويات، معتبراً أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا المجال تمثل نموذجاً ملهماً للتضامن الدولي.

وأشار إلى أن دعمه لهذه الحملة يعكس إيمانه بأهمية توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال، مؤكداً أن الاستثمار في حماية الأطفال وضمان حصولهم على الغذاء يشكل خطوة أساسية نحو بناء مجتمعات أكثر استقراراً.

وقدمت مجموعة «تريبلانيت إيليت» مليون درهم دعماً للحملة، وتندرج المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وقال ناصر بهادليا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريبلانيت إيليت»: «تعكس حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً قيم العطاء المتجذرة في دولة الإمارات، وحرصها على إطلاق المبادرات النبيلة لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الغذاء لملايين الأطفال في تلك المجتمعات لحمايتهم من أخطار الجوع وسوء التغذية الحاد، وهو ما عودتنا عليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة خلال العقود الماضية».