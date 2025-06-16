«مجموعة بن حم» تخصص 100 مليون درهم لدعم «وقف الحياة»

أعلنت «مجموعة بن حم»، عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة»، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، حيث ستقوم الشركة بتطوير عدد من الأراضي الوقفية، على أن تُخصص عائدات هذه الاستثمارات لصالح الحملة.

وتأتي هذه المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات مجتمع الإمارات على دعم الحملة التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام للمساعدة على علاج مرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تسعى الحملة إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة.

وتواصل حملة «وقف الحياة» لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي:

● منصة التبرع الرقمية لـ«أوقاف أبوظبي».

● التحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك أبوظبي الأول.

● إرسال كلمة «حياة» في رسالة نصية SMS عبر شبكة «إي آند الإمارات» إلى الأرقام التالية: 3557 للتبرع بـ10 دراهم، و3556 للتبرع بـ50 درهماً، و3225 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3223 للتبرع بـ500 درهم.

● إرسال كلمة «حياة» في رسالة نصية SMS عبر شبكة «دو» إلى الأرقام التالية: 3583 للتبرع بـ10 دراهم، و3585 للتبرع بـ50 درهماً، و3586 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3587 للتبرع بـ500 درهم.