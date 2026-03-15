تفاهم لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 200 مليون درهم دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، ومجموعة مير المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) («مير» أو «المجموعة»)، وهي شركة تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في الدولة عن توقيع مذكرة تفاهم، لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية التنموية، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم على أراضٍ وقفية تابعة للهيئة، وذلك دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» لتعزيز استدامة العوائد الوقفية المخصصة لرعاية الأيتام في دولة الإمارات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير نموذج استثماري عصري للأصول الوقفية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية طويلة الأمد.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل «أوقاف أبوظبي» على تخصيص الأراضي الوقفية اللازمة لتنفيذ المشاريع، فيما تتولى مجموعة مير عبر «مكاني العقارية»، الذراع العقارية للمجموعة، مهام تطوير وتنفيذ هذه المشاريع، وفق أفضل الممارسات الاستثمارية والتشغيلية، بما يحقق عوائد مستقرة ومستدامة، تسهم في دعم أهداف الحملة، وتعزيز جودة الحياة للأيتام.

وقدم رجل الأعمال الإماراتي محمد الصياح مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، كما قدمت آمنة محمد سعيد القاسمي مساهمة بقيمة مليون درهم دعماً للحملة.

وتأتي هذه المساهمة دعماً للجهود الرامية إلى تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم، ويسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ مفهوم الوقف أداة تنموية مستدامة، كما تعكس هذه المبادرة روح التكافل والعطاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة».