بيت الخير توزّع 4200 وجبة إفطار يومياً في عجمان

تواصل جمعية بيت الخير تنفيذ مبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، حيث يشارك فرع الجمعية في إمارة عجمان بجهود مكثفة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المتعففة والعمال.

وأكدت آمنة البلوشي، مديرة فرع بيت الخير في عجمان، أن الفرع ينفذ برنامجاً يومياً ضمن مشروع إفطار صائم لتوزيع وجبات الإفطار في أربعة مواقع رئيسية بالإمارة، يتم من خلالها توزيع 2200 وجبة يومياً، بواقع 500 وجبة في ثلاثة مواقع و700 وجبة في موقع واحد، بهدف توفير وجبات الإفطار للصائمين من فئة العمال ومحدودي الدخل.

وأضافت أن الجمعية تقيم كذلك خيمتين رمضانيتين في عجمان، يتم عبرهما توزيع 1000 وجبة إفطار يومياً في كل خيمة، ليصل إجمالي عدد الوجبات التي يتم توزيعها يومياً في الإمارة إلى 4200 وجبة إفطار، وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الصائمين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات المستحقة.

وأشارت البلوشي إلى أن فرع عجمان بادر، قبيل حلول شهر رمضان، إلى توزيع المير الرمضاني على 1452 أسرة مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 1,350,700 درهم، بهدف تمكين الأسر من توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية منذ بداية الشهر الفضيل.

وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار الرسالة الإنسانية لجمعية بيت الخير، التي تسعى إلى ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع، مشددة على استمرار جهود الجمعية بالتعاون مع المتبرعين والشركاء لدعم الأسر المتعففة وإدخال الفرحة إلى قلوب المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.