حميد بن راشد يفتتح معرض "لمحة عن متحف زايد الوطني" بعجمان

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معرض "لمحة عن متحف زايد الوطني: الحفاظ على تاريخنا العريق" في متحف عجمان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومتحف زايد الوطني مع دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري لغاية 29 مايو 2025.

حضر الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويحتفي المعرض بالقيم التي رسّخها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في المجتمع وأثرها المتواصل على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها وجميع أفراد المجتمع المحلي، إلى جانب رؤيته في ضرورة الحفاظ على إرثنا الجماعي.

وجال صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على أقسام المعرض الذي يعرض قطعا أثرية وأفلاماً وصورا أرشيفية مختلفة توثّق نشأة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة العين، وتبرز علاقته المتينة بأبناء شعبه، ويسرد محطات بارزة من حياته.

واستمع سموه لشرح من معالي محمد خليفة المبارك، حول المعرض الذي يحتفي بالرؤية المشتركة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان في صون تراث الدولة وتاريخها الذي انعكس في افتتاح متحف عجمان عام 1991.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن "المعرض يوثق لإرث قائد وهب نفسه لبناء دولة كبرى وحقق لشعبه الانجاز تلو الانجاز، وبرؤيته الحكيمة مضت دولتنا في طريق تحقيق النمو والتقدم والازدهار، حتى صارت مثار فخر بين الأمم".

واضاف سموه "ستظل ذكرى زايد خالدة، وستنهل الأجيال من معين حكمته وتتعلم من مآثره، ومن خلال هذا المعرض، نستذكر جوانب هامة من تاريخه، ونتمعن في قراءة مسيرته ومواقفه المهلمة، ونعرف النشء بمحطات تاريخية في بناء دولتنا".

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن "المعرض بما يضمه من مقتنيات قيمة يسلط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، ويسهم في تعريف الأجيال بجوانب من سيرته ومسيرته، ويقربهم من رحلته لتأسيس وبناء الدولة، ويعزز فيهم قيم الولاء والانتماء للوطن، ويغرس في ذاكرتهم مواقف تاريخية لبناء دولتهم".

وأضاف سموه "نقترب من خلال هذا المعرض من زايد الأب والقائد والانسان الذي أرسى دعائم اتحادنا، ورسَّخ في المجتمع قيم الخير والحكمة والطموح والبناء، وهي القيم التي ننهل من معينها ونسترشد بها ونغرسها في ابنائنا".

من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُوفر متحف زايد الوطني منصة تجمع أفراد المجتمع المحلي والزائرين من حول العالم للاستلهام من إرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". ويروي المتحف التاريخ الغني لدولة الإمارات وثقافتها العريقة وإنجازاتها وقصصها الملهمة. ومن خلال مكانته كمتحف وطني لدولة الإمارات يُجسد المتحف منارة تعكس إيماننا وإداركنا أنّ وراء كل قطعة قصة تروي التطور المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستشرف مستقبلها المزدهر".

ويعد هذا المعرض، هو ثاني معرض متنقل ينظمه متحف زايد الوطني بالشراكة مع المتاحف في الدولة، ويسهم في التعريف بالدور المحوري للمتاحف بوصفها مؤسسات تحافظ على التراث الثقافي وإثراء فهم المجتمع بالهوية الوطنية، إضافة إلى تعزيز المعرفة لدى أجيال المستقبل بالتقاليد العريقة والمستمرة على مر العصور من خلال عرض القطع الأثرية والحديثة.

ويقام المعرض في إمارة عجمان تجسيداً لأصالة الإمارة وارتباطها الوثيق بالهوية الإماراتية وحرصها على دعم جهود الدولة في ترسيخ التراث الوطني ونقله للأجيال القادمة، بما يعزز السياحة الثقافية والتراثية في الإمارة.

و"یقع متحف زاید الوطني في قلب المنطقة الثقافیة في السعدیات في أبوظبي، وھو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربیة المتحدة. یحتفي المتحف بتاریخ الدولة العریق وثقافتھا وقصصھا الملھمة منذ العصور القدیمة حتى العصر الحدیث. یسرد المتحف سیرة الوالد المؤسس، المغفور له الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، طیّب الله ثراه، الذي لا یزال قدوةً ومثلاً أعلى تسیر على خطاه دولة الإمارات وشعبھا حتى یومنا ھذا. ومن خلال المعارض والبحوث والبرامج العامة، یستكشف المتحف جذور القیم التي جسّدھا الشیخ زاید وتأثیرھا المستمر على الدولة التي أرسى دعائمھا."