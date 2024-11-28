الإعلان عن مناطق الاحتفال ومواقع البث المباشر لحفل عيد الاتحاد الـ 53

أعلنت لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 عن توفير عدة مواقع في مختلف إمارات الدولة لبث الاحتفال الرسمي المنتظر مباشرةً في الثاني من ديسمبر 2024.

وقد أصدرت اللجنة دليلًا شاملًا يتضمن مواقع الاحتفالات المنتشرة في الإمارات السبع بهدف إثراء التجربة الاحتفالية حيث يهدف الدليل إلى جمع الجمهور في أجواء مليئة بالفرح والسعادة من خلال فعاليات وأنشطة ممتعة تحتفي بعيد الاتحاد، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد.

كما يمكن للجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة متابعة البث المباشر للحفل الرسمي يوم الثاني من ديسمبر في المواقع المخصصة لذلك.

وسيُعرض الاحتفال في أبوظبي في ساحة خليفة بمدينة خليفة واتحاد أرينا ومهرجان الشيخ زايد التراثي ومدينة الشامخة ومدينة الفلاح ومجالس أبوظبي حول الإمارة.

وفي منطقة الظفرة، سيُعرض الاحتفال في حديقة الحارات في دلما وحديقة الشبهانه في السلع، وحديقة زايد الخير في غياثي وقاعة الأفراح في ليوا وحديقة المغيرة وساحل المغيرة - المرفأ ومجالس المنطقة الغربية.

أما في مدينة العين، فيمكن مشاهدة الحفل في قصر المويجعي وواحة العين وقلعة الجاهلي ومهرجان أم الإمارات في العين سكوير.

وفي دبي، يمكن للجمهور التجمع في ممشى الفيستيفال (دبي فيستفال ستي) وذا أوتلت فيليدج مول والوارفة (ضمن فعاليات فرجان دبي) ووادي هب في حتا.

وفي الشارقة، سيكون البث المباشر متاحًا بمنتزه الشارقة الوطني وحصن الذيد.

وفي عجمان، سيتم بثه في مرسى عجمان وحديقة الجرف العائلية.

وبالنسبة لسكان أم القيوين، يمكن مشاهدة الحفل في واجهة الخور المائية، أما في رأس الخيمة، فسيتم عرض الاحتفالات في المنار مول.

ويمكن لسكان الفجيرة التوجه إلى شاطئ المظلات أو كورنيش الفجيرة للاستمتاع بالبث المباشر.

وإضافة إلى ذلك، سيتم بث الحفل الرسمي على الهواء مباشرة في دور السينما في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، يشمل ذلك سينما فوكس، ونوفو سينما، وريل سينما، وروكسي سينما، وسينما سيتي، وستار سينما ورويال سينما وأوسكار سينما، وسينيماكس سينما، وفي جميع فروع هذه الدور .

كما يمكن للجميع مشاهدة الحفل الرسمي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية وقناة عيد الاتحاد على اليوتيوب والموقع الرسمي.