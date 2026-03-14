وزراء ومسؤولون يعزون ضاحي خلفان في وفاة عمته

قدّم وزراء ومسؤولون، أمس، واجب العزاء إلى معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في وفاة عمته المغفور لها، الصغيرة بنت ضاحي بن خلفان بن تميم المهيري.وقدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، أمس، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.