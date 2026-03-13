سيف بن زايد يعزي ضاحي خلفان في وفاة عمته

دبي - وام، البيان

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في وفاة عمته المغفور لها، الصغيرة بنت ضاحي بن خلفان بن تميم المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المسؤولين والأعيان.