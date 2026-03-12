نهيان بن مبارك يعزي في شهيد الوطن سعيد البلوشي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر تعرضه لحادث سقوط طائرة عمودية، بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام بمنطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.