سعيد الغفلي يسهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدّم رجل الأعمال سعيد عيد الغفلي مساهمة بقيمة 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع عام الأسرة، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً.

ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.وتعكس هذه المبادرة روح التكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.

كما تؤكد أهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأيتام وتعزيز اندماجهم المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار الأسري والاستثمار في الإنسان.

وتهدف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد وقفية طويلة الأجل تُستثمر وفق آلية معتمدة، بما يضمن استدامة الدعم الموجّه للأيتام.