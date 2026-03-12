«قرّاء ناشئة الشارقة» يحيون ليالي رمضان في المساجد

أحيا منتسبو ناشئة الشارقة ليالي شهر رمضان الفضيل، بتلاوات خاشعة خلال صلاة التراويح، في عدد من مساجد إمارة الشارقة، وذلك في مبادرة إيمانية بعنوان «الإمام الناشئ»، تقام بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تتويجاً للمنتسبين من حفظة كتاب الله، في خطوة تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسخ ارتباطهم بالقرآن الكريم.

وتعكس المبادرة رؤية الإمارة في أهمية رعاية أبنائها وتقديم نموذج مضيء للشباب المرتبط بكتاب الله والقيم الإسلامية الأصيلة، كما تجسد المبادرة حرص ناشئة الشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، على تمكين الشباب ومنحهم فرصاً حقيقية لترسيخ حضورهم الإيجابي في المجتمع.

وشهدت المبادرة مشاركة مجموعة من منتسبي ناشئة الشارقة الذين أمّوا المصلين في صلاة التراويح، بعدد من مساجد الإمارة، حيث أمّ المنتسب سالم إسماعيل البريمي المصلين في مسجد الشهيد يوسف العبيدلي، فيما أمّ المنتسب حمد محمد إبراهيم المصلين في مسجد خور كلباء، كما تولى المنتسب زايد عبدالله القايدي الإمامة في المسجد ذاته، بينما أمّ المنتسب عبيد راشد الشامسي المصلين في مسجد الإمام النسائي.