عبدالله المري يوجّه خريجي أكاديمية شرطة دبي بالتحلي بالمسؤولية والأمانة

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورات صف الضباط والشرطة النسائية 2024، البالغ عددهم 181 خريجاً وخريجة، موزعين بين 141 خريجاً و40 خريجة، وذلك بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وأولياء أمور الخريجين.وهنأ معالي الفريق المري، الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية، وأن يكونوا نموذجاً يحتذى به في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

ووجه معاليه الخريجين نحو مواصلة الدراسة والتعلم والالتحاق بالدورات التخصصية لصقل الخبرات واكتساب المهارات التي يحتاجونها في العمل، مؤكداً ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتحمل الأمانة، والتعامل الحضاري مع الجمهور، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي شرطة دبي، والحفاظ على مكتسباتها وسمعتها كمؤسسة شرطية رائدة، لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في ربوع الوطن بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأت وقائع حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم نزول معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، إلى أرض الميدان لتفقد طابور التخريج.

وبعد ذلك، انطلق الخريجون في طابور العرض العسكري ثم قام معالي القائد العام لشرطة دبي، بتكريم الأوائل، ثم ردد الخريجون والخريجات قسم الولاء.

وفي الختام، استأذن قائد الطابور للانصراف والخروج من أرض الميدان، وتم التقاط الصور التذكارية.