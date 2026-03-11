سعود بن صقر: تفاني شهداء الوطن في الدفاع عن أرض الإمارات صفحة مشرقة في سجل التضحية

هزاع بن زايد يعزي في الشهيد سعيد البلوشي

ذياب بن محمد يعزي في الشهيد علي الطنيجي

وام جانب من مراسم الجنازة العسكرية لشهيدَي الوطن

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن والواجب، علي صالح إسماعيل الطنيجي، الذي استشهد إثر سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني، وذلك في مسجد عبد الله علي إبراهيم الأعماش، بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من المسؤولين، وذوو الشهيد وأهله، وجموع من المواطنين، وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأكد سموه أن عطاء شهداء الوطن وتفانيهم في الدفاع عن أرض دولة الإمارات، سيبقى صفحة مشرقة في سجل التضحية والولاء، وستظل ذكراهم حيّة في القلوب.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وجرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية لشهيدَي الإمارات، النقيب سعيد البلوشي، والملازم أول علي الطنيجي، اللذين انتَقَلا إلى جوار رَبِّهِما إثر تَعَرُّضِهِما لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أَدائِهِما واجِبَهُما الوطني بالدولة. حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أُسَرِ الشَّهيدَيْنِ وذويهما.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشَّهيدَيْنِ سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وام هزاع بن زايد خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد البلوشي

إلى ذلك، قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب سعيد البلوشي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام بمنطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال تقديم واجب العزاء، اعتزاز دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بأبناء الوطن الذين يجسدون أسمى معاني التضحية والوفاء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وحماية مكتسباته، لتظل راية الإمارات خفاقة في سماء المجد والعزة، بسواعد جنودها البواسل وأبنائها المخلصين، وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ذياب بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الشهيد علي الطنيجي

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الملازم أول علي الطنيجي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في رأس الخيمة، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه واجب العزاء، أن دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تعتز بأبناء الوطن المخلصين الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن، ليسطروا أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وصون مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفاقة في سماء المجد.