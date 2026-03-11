«حيّ رمضان» في إكسبو دبي.. أجواء تعكس روح المجتمع الإماراتي

يشكل «حيّ رمضان» في مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز الفعاليات الرمضانية في الإمارة، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين الضيافة الرمضانية والفعاليات الثقافية والترفيهية في أجواء تعكس روح المجتمع الإماراتي، وتستقطب الزوار من مختلف الجنسيات.

ويأتي تنظيم الحدث ضمن «موسم الوصل» وتحت مظلة مبادرة «موسم الولفة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية وترسيخ قيم التسامح والتعايش

وقالت آمنة أبوالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، إن «حيّ رمضان» يعود هذا العام في دورته الرابعة بحلة متجددة وحرصت المدينة على تطوير التجربة الرمضانية للزوار من خلال تقديم مفهومين مختلفين للإفطار يلبيان تطلعات الجمهور، هما «إفطار المجلس» الذي يوفر أجواء عائلية هادئة مع بوفيه عالمي وخدمة مميزة، و«إفطار السوق» الذي يستلهم أجواء الأسواق الإماراتية التقليدية من خلال عربات الطعام التراثية والبوفيه المفتوح بالخدمة الذاتية.

وأضافت، إن نسخة هذا العام تقدم برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف أفراد العائلة، وتشمل عروضاً موسيقية يقدمها عازفون من أوركسترا فردوس بنغمات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، إضافة إلى منطقة مخصصة للأنشطة الرياضية وورش عمل للأطفال مستوحاة من قيم وعادات شهر رمضان.

وأوضحت أن «حيّ رمضان» شهد تطوراً ملحوظاً منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، حيث استقطب آلاف الزوار، مشيرة إلى أن مدينة إكسبو دبي تعتمد سنوياً على تقييم تجربة الزائر من خلال استبيانات وملاحظات الجمهور بعد كل دورة، ويتم بناءً على هذه المعطيات تطوير الجوانب التنظيمية واللوجستية للفعالية بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة الرمضانية المقدمة.

وأكدت أن من أبرز مراحل التطوير نقل الفعالية بالكامل إلى ساحة الوصل تحت القبة الأيقونية، بعد أن كانت الأنشطة موزعة في أنحاء المدينة في الدورات الأولى، الأمر الذي أسهم في تعزيز الطابع التفاعلي للتجربة عبر المؤثرات الضوئية والصوتية الغامرة التي تضفي أجواء رمضانية مميزة، إلى جانب تنظيم عروض مسرحية وأنشطة عائلية وورش عمل متنوعة.

وأشارت إلى أن حيّ رمضان ينقسم في نسخته الحالية إلى عدة مناطق رئيسة، تشمل: منطقة إفطار المجلس، ومنطقة إفطار السوق، والمنطقة التراثية، إضافة إلى منطقة مخصصة للأنشطة الرياضية، بما يوفر تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الضيافة والأنشطة الثقافية والترفيهية.