مختصون: المشي في رمضان يعزز صحة القلب والدورة الدموية

دبي - جميلة إسماعيل وسارة الكواري

أكد عدد من الأطباء أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان، نظراً لفوائدها العديدة لصحة وسلامة الجسم، والمحافظة على توازن مكوناته من سوائل ودهون وغيرها، موضحين أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان، ولا سيما المشي، فوائد كثيرة تتمثل بالإسهام في الحفاظ على نمط حياة صحي، وتساعد على تقليل الوزن.

وتعد رياضة المشي أحد أفضل الأمثلة على التمارين الخفيفة التي يمكن أداؤها في الشهر الفضيل وأكثرها شيوعاً، محذرين في الوقت ذاته من عدم تصديق كل ما يتم نشره من أشياء ومعلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها عن الصيام، وفيما يتعلق بممارسة الرياضة في نهار رمضان.

وأشاروا إلى ضرورة استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشكلة صحية قبل ممارسة التمارين الرياضية، وممارستها في أماكن ذات تهوية جيدة وطقس معتدل، ومراعاة طاقة وحالة الجسم دون إرهاقه، والحرص على ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين وبين وجبتي الإفطار والسحور، محذرين كبار السن والأطفال والذين يعانون مرض السكري من ممارسة الرياضة وهم صائمون.

سالم اليماحي

وقال الدكتور سالم راشد اليماحي، مدير مستشفى الوقن التابع لشركة صحة: «إن ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل لا تقل أهمية عن أي وقت آخر من السنة، بل تترتب عليها نتائج أفضل إذا تم اختيار التوقيت المناسب لها».

مؤكداً أن هناك توقيتين مثاليين لممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، حيث نصح بممارسة التمارين قبل الإفطار بنحو 40 دقيقة، على أن تقتصر على الأنشطة متوسطة الشدة، مثل المشي أو الهرولة، لتجنب استنزاف الطاقة.

مشدداً على أهمية الإفطار فور الانتهاء من التمرين لتعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة وأما التوقيت الثاني فقد أوضح أن يكون بعد الإفطار بـ3 إلى 4 ساعات، حين يكون الجسم قد استعاد توازنه الغذائي ومستويات طاقته، ما يتيح إمكانية ممارسة تمارين أكثر قوة، مثل تمارين المقاومة ورفع الأوزان، دون التأثير على الأداء البدني أو الصحة العامة.

مريم المسافري

من جانبها، قالت الدكتورة مريم المسافري، استشاري طب الأسرة في عيادات «صحة»: «إن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان يكون قبل الإفطار بقليل عند ممارسة التمارين الخفيفة إلى المتوسطة.

بحيث يمكن تعويض السوائل والطاقة مباشرة بعد التمرين، كما يمكن ممارسة التمارين الأكثر شدة بعد الإفطار بساعتين عندما يكون الجسم قد استعاد جزءاً من طاقته وحصل على الترطيب الكافي».

وأضافت: «ومن جانب آخر، فإن ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الصيام تعود بفائدة كبرى على الجسم بتحسين الصحة العامة مقارنة بممارستها خلال الأيام العادية، وتزيد من كفاءة القلب وتحافظ على توازن السوائل في الجسم وتزيد استخدام الدهون مصدراً للطاقة بدلاً من السكر فتقل الكتلة الدهنية وينقص الوزن، مع زيادة مستوى الكوليسترول النافع».

الوظائف الحيوية

رينوكا راماسامي

وأكدت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة، أن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان آمنة لمعظم الأشخاص الأصحاء إذا تمت بشكل معتدل وبما يتناسب مع حالة الجسم أثناء الصيام.

موضحة أن النشاط البدني المعتدل يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وتحسين كفاءة العديد من الوظائف الحيوية، مثل تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل القلب والرئتين وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم، كما قد يسهم في تقليل الشعور بالخمول خلال ساعات النهار.

وشددت على ضرورة الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم أثناء التمرين مثل الدوار الشديد أو الشعور بقرب الإغماء أو خفقان القلب غير الطبيعي أو ضيق التنفس أو ألم الصدر، إضافة إلى الصداع القوي أو تشوش الرؤية، مؤكدة أن هذه الأعراض قد تدل على انخفاض ضغط الدم أو نقص السوائل في الجسم.

وأضافت: «إن بعض الفئات يجب أن تكون أكثر حذراً قبل ممارسة الرياضة أثناء الصيام، مثل مرضى القلب غير المستقر، ومرضى السكري الذين يعانون صعوبة في ضبط مستويات السكر، والأشخاص الذين يعانون انخفاضاً شديداً في ضغط الدم».

أحمد الشحي

وقال أخصائي التدريب والتغذية الرياضية أحمد عبدالله الشحي: «إن البدء بتمارين بسيطة مثل المشي يومياً، والتركيز على تناول البروتين والخضراوات مقابل التقليل من الحلويات والأطعمة المقلية في الوجبات، بالإضافة إلى شرب الماء بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور والحصول على نوم جيد، تعد من الأساسيات لبدء أسلوب حياة صحي خلال شهر رمضان».

وقال الشحي: «للحفاظ على الطاقة خلال الصيام يجب تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات بطيئة الهضم، مع الحفاظ على الترطيب الجيد وتوزيع النشاط البدني خلال اليوم.

فبهذه الطريقة يمكن للشخص أن يبقى نشيطاً طول رمضان دون إجهاد»، موضحاً أن القاعدة الأساسية تتمثل في توفير عجز بسيط في السعرات الحرارية مع الحفاظ على النشاط البدني.