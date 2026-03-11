مختصون: المشي في رمضان يعزز صحة القلب والدورة الدموية

وتعد رياضة المشي أحد أفضل الأمثلة على التمارين الخفيفة التي يمكن أداؤها في الشهر الفضيل وأكثرها شيوعاً، محذرين في الوقت ذاته من عدم تصديق كل ما يتم نشره من أشياء ومعلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي باختلافها عن الصيام، وفيما يتعلق بممارسة الرياضة في نهار رمضان.
وأشاروا إلى ضرورة استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشكلة صحية قبل ممارسة التمارين الرياضية، وممارستها في أماكن ذات تهوية جيدة وطقس معتدل، ومراعاة طاقة وحالة الجسم دون إرهاقه، والحرص على ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين وبين وجبتي الإفطار والسحور، محذرين كبار السن والأطفال والذين يعانون مرض السكري من ممارسة الرياضة وهم صائمون.
مؤكداً أن هناك توقيتين مثاليين لممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، حيث نصح بممارسة التمارين قبل الإفطار بنحو 40 دقيقة، على أن تقتصر على الأنشطة متوسطة الشدة، مثل المشي أو الهرولة، لتجنب استنزاف الطاقة.
مشدداً على أهمية الإفطار فور الانتهاء من التمرين لتعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة وأما التوقيت الثاني فقد أوضح أن يكون بعد الإفطار بـ3 إلى 4 ساعات، حين يكون الجسم قد استعاد توازنه الغذائي ومستويات طاقته، ما يتيح إمكانية ممارسة تمارين أكثر قوة، مثل تمارين المقاومة ورفع الأوزان، دون التأثير على الأداء البدني أو الصحة العامة.
بحيث يمكن تعويض السوائل والطاقة مباشرة بعد التمرين، كما يمكن ممارسة التمارين الأكثر شدة بعد الإفطار بساعتين عندما يكون الجسم قد استعاد جزءاً من طاقته وحصل على الترطيب الكافي».
وأضافت: «ومن جانب آخر، فإن ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الصيام تعود بفائدة كبرى على الجسم بتحسين الصحة العامة مقارنة بممارستها خلال الأيام العادية، وتزيد من كفاءة القلب وتحافظ على توازن السوائل في الجسم وتزيد استخدام الدهون مصدراً للطاقة بدلاً من السكر فتقل الكتلة الدهنية وينقص الوزن، مع زيادة مستوى الكوليسترول النافع».
الوظائف الحيوية
موضحة أن النشاط البدني المعتدل يساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وتحسين كفاءة العديد من الوظائف الحيوية، مثل تنشيط الدورة الدموية وتحسين عمل القلب والرئتين وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم، كما قد يسهم في تقليل الشعور بالخمول خلال ساعات النهار.
فبهذه الطريقة يمكن للشخص أن يبقى نشيطاً طول رمضان دون إجهاد»، موضحاً أن القاعدة الأساسية تتمثل في توفير عجز بسيط في السعرات الحرارية مع الحفاظ على النشاط البدني.