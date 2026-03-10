«بيت الخير» تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني بمبادرات لإسعاد الأسر والعمال والمرضى

احتفت جمعية بيت الخير بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات الإنسانية الهادفة إلى دعم وإسعاد فئات متعددة من المجتمع، شملت الأسر المتعففة والمرضى والعمال.

وذلك تزامناً مع عام الأسرة، في خطوة تعكس التزام الجمعية المتواصل بترسيخ قيم التكافل والتراحم في المجتمع. وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن إحياء هذه المناسبة يجسد النهج الإنساني الراسخ الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العطاء والعمل الإنساني قيمة أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ونهجاً متجذراً في مؤسساتها ومجتمعها.

وقال: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة سنوية لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الخير والعطاء التي غرسها زايد الخير في نفوس أبناء الإمارات، وترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتكافل المجتمعي».

مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على ترجمة هذه القيم إلى مبادرات ومشروعات عملية تصل إلى الفئات المستحقة، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم المعيشي. وفي إطار هذه المبادرات قدمت الجمعية مساعدات نقدية لـ200 أسرة من الأسر المسجلة لديها، في خطوة تؤكد استمرار جهودها في دعم الأسر المحتاجة ومساندتها في تلبية متطلبات الحياة وتعزيز استقرارها.

كما نظمت الجمعية مبادرة إنسانية ضمن مشروعها الرمضاني «إفطار صائم»، تمثلت في تكثيف توزيع وجبات الإفطار على شريحة العمال في الخيم الرمضانية ومواقع التوزيع المختلفة، حيث تجاوز عدد الوجبات الموزعة 72 ألف وجبة إفطار، تقديراً لجهود العمال ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية والعمران في الدولة.

وامتدت المبادرات لتشمل الجانب الصحي والإنساني، إذ قام وفد من الجمعية بزيارة المرضى في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وخلال الزيارة تم تفقد أحوال 30 مريضاً من الأطفال وتقديم هدايا لهم على شكل كوبونات بقيمة 500 درهم لكل مريض.