24.7 ألف مستفيد من 274 محاضرة في دبي

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ محاضراتها الرمضانية ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، مسجلة حضوراً مجتمعياً واسعاً خلال الشهر الفضيل، حيث بلغ إجمالي المحاضرات المنفذة 274 محاضرة دينية وتوعوية، استفاد منها 24 ألفاً و780 مستفيداً ومستفيدة في مختلف مواقع التنفيذ، بما يعكس اتساع الأثر المعرفي للبرنامج وتنامي التفاعل مع مضامينه الإيمانية خلال الموسم الرمضاني.

وتوزعت المحاضرات بين 140 محاضرة نفذت في الجهات الحكومية والخاصة، حضرها 6980 موظفاً، في إطار تعزيز الوعي الديني والقيمي في بيئات العمل، إلى جانب 38 محاضرة أقيمت في المصليات النسائية استفادت منها 5264 سيدة، بما يسهم في دعم البرامج التوعوية الموجهة للمرأة وتعزيز دورها في ترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية.

كما شهدت مساجد الإمارة تنفيذ 96 محاضرة ألقاها عدد من المشايخ والوعاظ، حضرها 12 ألفاً و536 مصلياً، في مؤشر واضح على الدور المحوري للمساجد في نشر الوعي الديني وترسيخ المعاني الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز الصلة بين المصلين والمنابر التوجيهية.

ويعكس هذا التنوع في مواقع انعقاد المحاضرات والفئات المستهدفة منهجية الدائرة في توسيع نطاق الرسالة التوعوية لتشمل مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز حضور الخطاب الديني الوسطي، ويسهم في ترسيخ القيم الرمضانية وتحويلها إلى سلوك عملي ينعكس إيجاباً على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، أن الإقبال الذي شهدته «محاضرات دبي» خلال شهر رمضان يجسد اهتمام المجتمع بالمحتوى الديني الهادف، ويعكس نجاح البرامج التوعوية التي تنفذها الدائرة في الوصول إلى فئات متعددة من المجتمع عبر المساجد والجهات الحكومية والخاصة والمصليات النسائية.

وأشار إلى أن البرنامج حرص على تقديم خطاب ديني متوازن يعالج القضايا الواقعية بروح إيمانية معتدلة، ويعزز قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، بما يرسخ دور المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار الأسري وبناء مجتمع واعٍ يستلهم من معاني رمضان قيم العطاء والاعتدال والاستقامة.