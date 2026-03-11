«إسلامية دبي» تختتم فعاليات «عيال الفريج» وتكرّم الأطفال بالعيدية

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات مبادرتها الرمضانية المجتمعية «عيال الفريج» لهذا العام، التي أسهمت في تعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد، وترسيخ حضورها بيئة تربوية واجتماعية فاعلة في حياة النشء، وذلك ضمن مبادرات «رمضان في دبي»، الهادفة إلى غرس القيم الإيمانية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على الالتزام بصلاة الجماعة.

وفي إطار استكمال المبادرة وإدخال الفرحة على الأطفال المشاركين، تبدأ الدائرة توزيع العيدية من يوم الخميس الموافق 23 رمضان، ولغاية يوم الأحد الموافق 26 رمضان، في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، من الساعة 12 ظهراً، وحتى الساعة 5 عصراً، تكريماً للأطفال الذين شاركوا في المبادرة، والتزموا ببرامجها طوال الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة هذا العام إقبالاً واسعاً، تجاوز 10 آلاف طفل على مستوى إمارة دبي، نتيجة التوسع الذي شهدته المبادرة، وفتح المجال للمشاركة في أكثر من 300 مسجد في مختلف مناطق الإمارة، ما أتاح للأسر والأطفال فرصة أوسع للانخراط في هذه التجربة الرمضانية، التي تجمع بين العبادة والروح المجتمعية.

وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة «رمضان في دبي»، أن مبادرة «عيال الفريج» تهدف في جوهرها إلى بناء علاقة مستدامة بين الطفل والمسجد، وغرس قيم الانضباط والالتزام في حياة النشء، موضحاً أن المبادرة شهدت هذا العام تطويراً نوعياً، تمثل في فتح المجال أمام الأطفال لختم الصلوات الخمس في المسجد طوال أيام رمضان، وهو ما انعكس على ارتفاع مستوى الالتزام والمشاركة.

وأضاف أن العيدية تمثل رسالة تقدير وتشجيع للأطفال الذين أظهروا التزاماً بهذه التجربة الإيمانية، كونها إحدى الركائز الأساسية في المبادرة التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الصلاة جماعة لدى الأطفال، وجعلها جزءاً من ممارساتهم اليومية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير الذي تجاوز 10 آلاف طفل، يعكس نجاح التوسع الذي شمل أكثر من 300 مسجد في الإمارة.