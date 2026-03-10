أبناء حمد الخييلي يتبرعون بـ 9 ملايين درهم دعماً للمؤسسات والمبادرات الخيرية بالدولة

تبرع أبناء حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، يوم أمس، بتسعة ملايين درهم دعماً لعدد من الجهات والمبادرات الإنسانية في الدولة، وذلك في إطار تعزيز العمل الخيري وترسيخ قيم التكافل المجتمعي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي بمنطقة زاخر، بالتعاون مع مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين. حضر الاحتفالية خليفة حمد سهيل الخييلي، والدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، وجابر حمد سهيل الخييلي، الأمين العام لمركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي.

وشمل التبرع تخصيص مليوني درهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، وثلاثة ملايين درهم لصالح حملة وقف أم الإمارات للأيتام، ومليوني درهم لصندوق الزكاة، إضافة إلى مليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومليون درهم لدعم عدد من الجمعيات الخيرية الأخرى في الدولة.

وأكد خليفة حمد سهيل الخييلي، أن دعم القيادة الرشيدة للمواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم يمثل نهجاً راسخاً واستمراراً لمسيرة العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت من العمل الإنساني قيمة أصيلة في مجتمع الإمارات.

من جانبه، قال جابر بن حمد سهيل الخييلي، إن هذه المناسبة تمثل فرصة لاستذكار القائد المؤسس ورجل الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسخ قيم العطاء والبذل حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والتضامن المجتمعي. وأعرب الدكتور أحمد عبيد الظاهري، عن شكره وتقديره لمركز سهيل بن عويضة الخييلي على دعمه السخي ومبادرته الإنسانية التي تضمنت تكريم 50 يتيماً تزامناً مع يوم اليتيم في العالم الإسلامي.