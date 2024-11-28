بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 2269 من نزلاء المؤسسات العقابية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح على عائلاتهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1169 من المحكومين نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

ويأتي أمر سموه استلهاماً لروح الاتحاد وما ارتبط بها من معاني التسامح والعطاء، والحرص على منح المشمولين فرصة جديدة للعودة إلى طريق الصواب واستئناف حياتهم أشخاصاً صالحين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، في إطار كامل من احترام القانون الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار، لتظل دولة الإمارات على الدوام القدوة في إعلاء كلمة القانون وتأكيد مكانته ضمانة تحمي مكتسبات الوطن وتصون عليه مقدراته وتكفل لجميع أفراده البيئة الآمنة والداعمة التي تمكنهم من العمل والإبداع والتميز.

لفتة إنسانية

إلى ذلك، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن النزلاء، لفتة إنسانية من قائد يضرب المثل في التسامح والإنسانية لإعادة تصحيح مسار المحكوم عليهم، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والاندماج مجدداً في نسيج المجتمع على نحو بنّاء، لا سيما في هذه المناسبة العظيمة التي تعكس أسمى معاني العطاء للوطن ومن يعيش على أرضه.

ورفع النائب العام بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان.

من جانبه، أوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، البدء الفوري في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن النزلاء في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن إدخال السعادة والبهجة على أسر وذوي المشمولين بالأمر في هذه المناسبة الوطنية الغالية.