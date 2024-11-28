سلطان القاسمي وحميد النعيمي وحمد الشرقي وسعود القاسمي يأمرون بالإفراج عن عدد من النزلاء

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 683 نزيلاً من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 304 نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وبعد أن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به.

وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل على نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 118 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1053 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في إمارة رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة العيد.

يأتي هذا الأمر انطلاقا من حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة. ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.

وبدوره، رفع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السامية بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرص سموه الدائم على دعم الاستقرار الأسري وتعزيز تماسكه.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة تجسد رؤية سموه الحكيمة في إحياء الأمل، وإدخال السعادة والطمأنينة إلى نفوس عائلات المحكومين وأبنائهم، لا سيما في هذه المناسبة الوطنية الغالية. وقال: «إن المكرمة فرصة جديدة للمشمولين بها للعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الوطن».

من جهته، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم ليعودوا إلى أسرهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

ومن جانبه، قال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة إلى نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها. كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.