محمد الشرقي يشهد احتفالات جامعة العلوم بالفجيرة بعيد الاتحاد

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الرقمية.

وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة، في المعرض المصاحب للاحتفالات، والذي تضمّن الحرف اليدويّة والمشغولات الحرفية وجسّد الموروث الثقافي والاجتماعي لإمارة الفجيرة ودولة الإمارات احتفاءً بالمناسبة.

وَوجّه الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً عن الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة على حضور سموّه احتفالات الجامعة بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة، والاحتفاء بذكرى انطلاق نهضة الدولة الشاملة، ومسيرة اتّحادها المتين، التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مع إخوانه من الآباء المؤسسين.

وأشار الدكتور أبو النور في كلمته إلى ما حقّقته الجامعة برئاسة سمو ولي عهد الفجيرة، عبر طرحها البرامج المتميزة في مرحلة الدراسات العليا والبكالوريوس والتعليم المهني، واعتماد مراكز الجامعة التدريبية لأطباء الأسنان والتعليم المستمر. وتضمّنت الاحتفالات فعاليات متنوعة وعروضاً مسرحية وشعبيّة جسّدت حبّ الوطن ومعاني التلاحم والولاء والاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية. حضر الاحتفالات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

على صعيد متصل، احتفلت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بهذه المناسبة الوطنية ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2024، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومحمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي، أمينها العام. وحضر الاحتفال الدكتورة سعاد محمد السويدي، نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتور خالد العبري، وحميد إبراهيم، عضوا اللجنة التنفيذية للجائزة، وعدد من المسؤولين والقيادات التربوية والأكاديمية والطلبة وأولياء الأمور.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، خلال كلمته، إنه في ظل القيادة الرشيدة تواصل الإمارات مسيرة تمكين الشباب التي انطلقت قبل 53 عاماً مع تأسيس الاتحاد، واضعة ضمن أولوياتها الرئيسية الاستثمار في عقولهم وطموحاتهم، إذ إنها تحرص باستمرار على تهيئة بيئة تعليمية متطورة ومنظومة رعاية اجتماعية وثقافية شاملة، تدعم الشباب ليصبحوا رواداً بمختلف المجالات ومساهمين فاعلين في تعزيز النهضة الحضارية للدولة. ونظمت محاكم دبي احتفالات خاصة بمناسبة عيد الاتحاد، وذلك في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، بحضور الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وتضمنت الاحتفالات العديد من الأنشطة الوطنية والثقافية التي جسدت روح الاتحاد.