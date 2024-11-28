تعزيز قدرات الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال

وقع ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، مذكرات تفاهم مع ثلاث جهات مختلفة للانضمام إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي أطلقها صندوق الوطن لتكون مظلة لكل حاضنات ومسرعات الأعمال الجامعية والحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وضمت قائمة الحاضنات الموقعة على مذكرة الانضمام إلى الشبكة كلاً من «كاتاليست الإمارات»، ووقع عنها محمد البريكي، ومعهد سي الإمارات، ووقع عنه المهندس فارس أبوبكر، ومؤسسة «سي 3»، ووقعت عنها السيدة ميديا نوتشيني.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، يؤكد لنا دائماً أن الصندوق منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والجامعية والخاصة التي تعمل على تعزيز قدرات الشباب، ودعم وتمكين أبناء وبنات الإمارات، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية، التي تتطابق مع رؤية حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأكد القرقاوي أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وجّه بتعزيز قدرات الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال وامتداد مظلتها لتشمل كل الحاضنات والمسرعات بالدولة، هو هدف نعمل جميعاً لتحقيقه، في إطار حرص الصندوق على تمكين أبناء وبنات الإمارات وتفعيل دور هذه الحاضنات وجهودها من أجل الشباب الذين اقتحموا مجال ريادة الأعمال، والتعاون في تصميم البرامج التدريبية لتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير برامج تفاعلية لتعزيز فهم القيم الوطنية الإماراتية وتقوية ارتباط الشباب بها.

وأضاف القرقاوي أن اجتذاب المزيد من الحاضنات والمسرعات تحت مظلة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال يهدف إلى تعزيز دور وقدرات الحاضنات المختلفة في التدريب، والتعاون في تصميم البرامج التدريبية لتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير برامج تفاعلية لتعزيز التواصل بين كل المنتسبين لهذه الحاضنات.

تعاون

ولفت إلى أن صندوق الوطن حريص كل الحرص على التعاون مع الجهات كافة في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم مشاريع ريادة الأعمال القائمة، من خلال الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال عبر توفير كل ما يتعلق بتطوير العمل والتعاون بين الحاضنات وتبادل الخبرات، وتعريف رواد الأعمال بالأدوات التي تساعد في إدارة مشاريعهم وتحسين كفاءتها، وتحليل احتياجات السوق.

وقال القرقاوي، عقب توقيع مذكرات التفاهم، إن صندوق الوطن منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لما فيه صالح أبناء وبنات الإمارات، وما يحقق أهدافه الاستراتيجية، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يوجه دائماً بأهمية استيعاب كل الحاضنات والمسرعات تحت مظلة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، في إطار حرصه على وصول الخدمات والقدرات التي تملكها الشبكة إلى كل منتسبي هذه الحاضنات.